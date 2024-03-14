Невестка певицы Валерии винит врачей в осложнении болезни трёхлетней дочери: ноги и руки посинели

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина рассказала о проблемах со здоровьем трёхлетней дочки Селин.
Семья певицы Валерии пережила очень непростой период. У трехлетней внучки артистки диагностировали пневмококковую инфекцию.
У малышки впервые поднялась температура тела почти до 40 градусов в конце феврала, однако медики разрешили ребёнку посещать садик, когда температура спала. Позже ситуация с повышением температуры повторилась. Мама ребёнка вызвала скорую помощь.
"Резко начался цианоз рук и ног, мы все, кто были — мои родители, я и няня, столкнулись с этим впервые. Кисти ног и рук на глазах начали резко синеть! Скорая приехала примерно за 10 минут, к приезду была температура 40,2", — рассказала Лиана в социальных сетях.
Девочке кололи уколы антибиотика, ставили капельницу. Медики сумели предотвратить развитие пневмонии. Виной плохого состояния ребёнка стали метапневмовирус и грипп Б.
Лиана Шульгина винит в произошедшем врачей, которые не увидели опасности и разрешили ей отправить ребёнка в детский сад. Она отметила, что у вируса есть свой инкубационный период.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.