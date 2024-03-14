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Невестка певицы Валерии винит врачей в осложнении болезни трёхлетней дочери: ноги и руки посинели

Стал известен диагноз трёхлетней внучки певицы Валерии, которую экстренно госпитализировали

1:16
Шоу-бизнес

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина рассказала о проблемах со здоровьем трёхлетней дочки Селин.

Стал известен диагноз трёхлетней внучки певицы Валерии, которую экстренно госпитализировали
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Семья певицы Валерии пережила очень непростой период. У трехлетней внучки артистки диагностировали пневмококковую инфекцию.

У малышки впервые поднялась температура тела почти до 40 градусов в конце феврала, однако медики разрешили ребёнку посещать садик, когда температура спала. Позже ситуация с повышением температуры повторилась. Мама ребёнка вызвала скорую помощь.

"Резко начался цианоз рук и ног, мы все, кто были — мои родители, я и няня, столкнулись с этим впервые. Кисти ног и рук на глазах начали резко синеть! Скорая приехала примерно за 10 минут, к приезду была температура 40,2", — рассказала Лиана в социальных сетях.

Девочке кололи уколы антибиотика, ставили капельницу. Медики сумели предотвратить развитие пневмонии. Виной плохого состояния ребёнка стали метапневмовирус и грипп Б.

Лиана Шульгина винит в произошедшем врачей, которые не увидели опасности и разрешили ей отправить ребёнка в детский сад. Она отметила, что у вируса есть свой инкубационный период.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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