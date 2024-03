Борьба со смертельной болезнью маленькой внучки знаменитости. Что стало с нучкой Валерии?

Трехлетняя дочь Лианы Шульгиной, внучка певицы Валерии, была экстренно госпитализирована из-за пневмококковой инфекции, что привело ее в критическое состояние.

