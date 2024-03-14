Ушла из жизни знаменитый балетмейстер Наталия Касаткина: скончалась в клинике Склифосовского

Скончалась народная артистка РСФСР Наталия Касаткина

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Стало известно о смерти руководителя Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной.

Фото: commons.wikimedia.org by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

О кончине 89-летней народной артистки РСФСР Наталии Касаткиной сообщила её помощница.

Балетмейстер ушла из жизни 13 марта. О трагедии сообщила её помощница Валентина Бурьянова.

"Наталия Дмитриевна скончалась вчера поздним вечером в клинике Склифосовского", — цитирует слова Бурьяновой ТАСС.

Касаткина была примой Большого театра в период с 1954 по 1976 годы. Она исполняла известные классические партии в "Щелкунчине", "Кармен" и других знаковых постановках.

Ранее сообщалось, что умерла легендарный диктор советского телевидения Светлана Моргунова.