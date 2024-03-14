Ушла из жизни знаменитый балетмейстер Наталия Касаткина: скончалась в клинике Склифосовского

Стало известно о смерти руководителя Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной.
О кончине 89-летней народной артистки РСФСР Наталии Касаткиной сообщила её помощница.
Балетмейстер ушла из жизни 13 марта. О трагедии сообщила её помощница Валентина Бурьянова.
"Наталия Дмитриевна скончалась вчера поздним вечером в клинике Склифосовского", — цитирует слова Бурьяновой ТАСС.
Касаткина была примой Большого театра в период с 1954 по 1976 годы. Она исполняла известные классические партии в "Щелкунчине", "Кармен" и других знаковых постановках.
Ранее сообщалось, что умерла легендарный диктор советского телевидения Светлана Моргунова.
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