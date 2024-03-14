Звездный скандал: Ким Кардашьян и Бьянка Цензори обсуждают шокирующие детали на мероприятии Канье Уэста

Ким Кардашьян и Бьянка Цензори замечены в разговоре на мероприятии Канье Уэста

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На мероприятии, посвященном новому альбому Канье Уэста, Ким Кардашьян и Бьянка Цензори были замечены сидящими рядом и активно обсуждающими что-то.

Фото: Wikipedia by David Shankbone is licensed under CC BY 3.0

Это неожиданное сочетание вызвало интерес в сети, где начали гадать, что могло спровоцировать их разговор. Недавно Ким выдвинула требование к своему бывшему мужу относительно его нынешней супруги, она считает, что Бьянка должна одеваться более скромно в присутствии ее детей.

Возможно, эта тема стала объектом обсуждения между Кардашьян и Цензори на мероприятии.