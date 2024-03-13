"Откуда деньги?": никому не известный муж Инстасамки купил автомобиль за 45 миллионов рублей

Блогер Moneyken (настоящее имя Олег Еропкин) и муж певицы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева) в своем блоге похвастался новым приобретением — автомобилем Lamborghini Urus, стартовая цена которого составляет 45 млн рублей.
На своей странице он опубликовал видеоролик из салона, в котором купил машину, а также сфотографировался, сидя на капоте. При этом его жена, Инстасамка написала: "Пока вы мечтаете, он делает".
Недавно Инстасамка сообщила, что собирает документы для сдачи экзаменов и поступления в высшее учебное заведение. Она не стала раскрывать специальность, на которую собирается учиться.
При этом еще в начале марта появилась информация об отмене гастрольного тура артистки — общественные деятели призывали отказаться от выступлений звезды из-за аморальности ее образов и песен. Сама Инстасамка заявила, что лично приняла решение не ехать по городам России из-за неудачного формата сольных концертов.
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