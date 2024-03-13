Лолита рассказала об отношениях с Ивлеевой после "голой" вечеринки, разрушившей ее карьеру

Российская певица Лолита Милявская в беседе с NEWS.RU заявила, что поддерживает теплые взаимоотношения с блогершей Анастасией Ивлеевой и журналисткой Ксенией Собчак после скандала из-за "голой" вечеринки.
По ее словам, человеческие отношения между ними не прерывались ни на минуту.
"Да, и с Настей, и с Ксенией. Могу сказать, что мы не прерывали ни на шаг человеческое отношение друг к другу. И мы очень заботливо друг к другу относимся, — уточнила певица.
Также она отметила, что видит в случившейся ситуации "Божье провидение", так как без вынужденной паузы в работе она сама скоро бы оказалась в больнице.
Недавно стало известно, что Лолита примет участие в музыкальной премии МУЗ-ТВ и станет одной из соведущих мероприятия.
Ранее итальянский певец Аль Бано заявил о желании вернуться в Россию.
Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.