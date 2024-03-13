Лолита рассказала об отношениях с Ивлеевой после "голой" вечеринки, разрушившей ее карьеру

Лолита рассказала об общении с Ивлеевой и Собчак после "голой" вечеринки

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Лолита Милявская в беседе с NEWS.RU заявила, что поддерживает теплые взаимоотношения с блогершей Анастасией Ивлеевой и журналисткой Ксенией Собчак после скандала из-за "голой" вечеринки.

Фото: youtube.com by канал Алла Шишкина / Без воды is licensed under public domain

По ее словам, человеческие отношения между ними не прерывались ни на минуту.

"Да, и с Настей, и с Ксенией. Могу сказать, что мы не прерывали ни на шаг человеческое отношение друг к другу. И мы очень заботливо друг к другу относимся, — уточнила певица.

Также она отметила, что видит в случившейся ситуации "Божье провидение", так как без вынужденной паузы в работе она сама скоро бы оказалась в больнице.

Недавно стало известно, что Лолита примет участие в музыкальной премии МУЗ-ТВ и станет одной из соведущих мероприятия.

Ранее итальянский певец Аль Бано заявил о желании вернуться в Россию.