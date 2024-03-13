Итальянский певец Аль Бано рассказал о мечте вновь посетить Россию

Итальянский певец Аль Бано в беседе с ТАСС признался, что мечтает снова посетить Россию.
Он отметил, что скучает по поездкам в Россию и хочет вернуться в страну с концертом, означающим "наступление мира".
"И он обязательно наступит", — отметил итальянец.
Аль Бано с самого детства занимается музыкой, а свою первую песню записал в 12 лет. В 1965 году он принял участие в конкурсе "Новые голоса", организатором которого выступил Андриано Челентано.
Наибольшую популярность приобрел, выступив дуэтом с бывшей женой Роминой Пауэр. Вместе они дважды выступали на международном конкурсе "Евровидение".
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