Итальянский певец Аль Бано рассказал о мечте вновь посетить Россию

Певец Аль Бано заявил о желании приехать в Россию

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Итальянский певец Аль Бано в беседе с ТАСС признался, что мечтает снова посетить Россию.

Фото: youtube.com by канал Emily Sophia is licensed under public domain

Он отметил, что скучает по поездкам в Россию и хочет вернуться в страну с концертом, означающим "наступление мира".

"И он обязательно наступит", — отметил итальянец.

Аль Бано с самого детства занимается музыкой, а свою первую песню записал в 12 лет. В 1965 году он принял участие в конкурсе "Новые голоса", организатором которого выступил Андриано Челентано.

Наибольшую популярность приобрел, выступив дуэтом с бывшей женой Роминой Пауэр. Вместе они дважды выступали на международном конкурсе "Евровидение".

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