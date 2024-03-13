Ким Кардашьян спалила приложение на телефоне, в котором читает пошлые рассказы про звезд шоу-бизнеса

В телефоне звезды реалити Ким Кардашьян заметили неприличное приложение

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Звезда реалити-шоу, американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян случайно засветила экран телефона, в котором обнаружили неприличное приложение. Об этом пишет The Sun.

Фото: youtube.com by канал Jay Shetty Podcast is licensed under public domain

В Сети завирусилась фотография, на которой Ким Кардашьян выходит из отеля в париже. Так в одной руке она держала вместительную сумку, а в другой – мобильный телефон. Интернет-пользователи обратили внимание, что у звезды установлено приложение, в котором есть неприличные рассказы про знаменитостей.

В сентябре прошлого года появились слухи о возможном романе Ким Кардашьян и игрока в американский футбол Одела Бекхэма–младшего, расставшегося с женой. Недавно они вместе появились на вечеринке, организованной Бейонсе и Jay-Z после «Оскара». Возлюбленные не стали скрывать своих чувств.

Ким Кардашьян воспитывает четверых детей от бывшего супруга, рэп-исполнителя Канье Уэста. Недавно она попросила его нынешнюю избранницу одеваться скромнее при наследниках.

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