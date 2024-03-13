Нюша похвасталась фигурой в обтягивающем прозрачном комбинезоне

Российская певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) в своем блоге показала фигуру в прозрачном комбинезоне в космологической клинике в Дубае.
Она прикрыла грудь руками, при этом продемонстрировав свои формы. Звезда сфотографировалась в одном из кабинетов космологического центра в ОАЭ.
"Self-care day [день заботы о себе]", — указала в подписи знаменитость.
В начале года в СМИ появились новости о возможном разводе певицы с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым. Так, недавно мужчину запечатлели на концерте в компании другой женщины. Позднее Нюша появилась на светском мероприятии без обручального кольца, но комментировать разлад в семье отказалась. Так, ни Сивов, ни Нюша публично не говорят о появившихся в Сети слухах.
Вместе супруги воспитывают двоих детей, при этом певица в одном из интервью рассказала, что пережила измену мужа, но постаралась простить его.
Ранее актриса Ирина Темчева рассказала, как сохраняет фигуру.
Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.