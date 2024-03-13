Звезда сериала "Кухня" Ирина Темичева раскрыла секрет стройной фигуры

Актриса Ирина Темичева поддерживает фигуру с помощью бани

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Ирина Темичева призналась в беседе с PROZvezd, что поддерживать фигуру ей помогает посещение бани, бассейна, а также избирательное питание. По ее словам, главное понимать, что ты ешь, и тогда сохранять стройность становится легче.

Фото: youtube.com by канал selection dselection is licensed under public domain

Темичева поделилась и тем, что не ощущает разницы в возрасте со своим мужем, который на 18 лет ее старше. Она отметила, что иногда он ей кажется моложе, так как постоянно открывает в себе новые грани.

Секрет успешного брака, по мнению звезды, заключается в любви, уважении и смехе. Она отметила, что уже 19 лет "хохочет" рядом со своим супругом.

Ирина Темичева замужем за продюсером, основателем группы "Русский размер" Виктором Бондарюком. Они зарегистрировали отношения в 2010 году.

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