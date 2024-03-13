Юрист Киркорова: адвокаты Успенской испугались судебного разбирательства

Киркоров требует от Успенской 10 млн рублей за слова о женоненавистничестве

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Москве прошло первое слушание по иску Филиппа Киркорова к Любови Успенской. Киркоров обвиняет Успенскую в порочении его чести и репутации после того, как та назвала его женоненавистником в интервью для шоу.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Юрист Киркорова сообщил, что представители Успенской не явились на слушание, предположительно из-за забывчивости или страха.

В свою очередь, адвокат Успенской отметила, что они не обсуждали с Киркоровым планы по посещению суда. Следующее заседание назначено на 4 апреля. Иск также подан на Алену Жигалову, которая вела интервью с Успенской.