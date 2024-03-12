Валерия хотела выгнать Иосифа Пригожина из дома. Что стало причиной?

Валерия привела пример плохого подарка на 8 Марта

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Валерия призналась в эфире передачи "Ты не поверишь", что ее супруг Иосиф Пригожин не умеет выбирать подарки на праздники. По ее словам, продюсеру почти никогда не удавалось порадовать свою супругу неожиданным сюрпризом.

Фото: youtube.com by канал Света вокруг света is licensed under public domain

Звезда призналась, что в этом году перед Международным женским днем она пригрозила Иосифу, что выгонит его из дома, если он купит ей очередной бесполезный подарок.

Так, однажды Пригожин подарил своей жене хлебопечку. При этом зная, что Валерия сидит на строгой диете. В другой раз он вручил в качестве подарка отпариватель, которым стала пользоваться не сама певица, а домашняя обслуга.

Однако в этом году угрозы сработали, и Пригожин купил подарок, который впечатлил Валерию.

"Он подарил мне замечательный фен-стайлер. Невероятная штука. Я была в восторге: "Любимый, этот подарок идеальный!" Я даже не просила его об этом. Видимо, ему в магазине очень настойчиво посоветовали его, и он прислушался. Я очень рада", — сообщила Валерия.

Ранее Иосиф Пригожин сообщил о госпитализации внучки с очень высокой температурой.