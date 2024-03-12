"Температура под 40": Пригожин рассказал о диагнозе трехлетней внучки

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "МК" рассказал о причинах экстренной госпитализации внучки певицы Валерии.
Оказалось, что у трехлетней девочки поднялась высокая температура, поэтому решили не медлить и вызвали медиков.
"Вирус группы Б, пневмококковая инфекция. Она ходит в садик, там вирус и зацепила. Когда поднялась температура под 40, вызвали "скорую помощь". Врачи приняли решение везти ребенка в больницу. Ну, с такой температурой — 40,2 градуса — как можно дома находиться?" — пояснил продюсер.
Пригожин также рассказал, что им помог Марк Курцер, и малышку положили в клинику в Лапино.
11 марта невестка Валерии Лиана Шульгина в своем блоге написала, что переживает за здоровье своей дочери, а позднее перестала выходить на связь. Пригожин успокоил поклонников и заверил, что девочка уже идет на поправку.
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