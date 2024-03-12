"Не была сверхбогатым человеком": что известно о наследстве скончавшейся на 85-м году жизни Светланы Моргуновой

Художник Никас Сафронов призвал родных Моргуновой отказаться от борьбы за наследство

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Художник Никас Сафронов в беседе с "КП" заявил, что у актрисы и диктора Центрального телевидения СССР осталось не так много наследства.

Фото: youtube.com by канал РЕНТАВЕД. Инвестиции в недвижимость. is licensed under public domain

Он отметил, что в последние годы за ней ухаживали помощники и внучка Даша, а также невестка, с которой у Моргуновой были теплые отношения.

Никас Сафронов призвал родных артистки не устраивать публичных разборок и постараться сохранить светлое имя звезды.

"К тому же Светлана Моргунова не была сверхбогатым человеком: у нее не было больших денег на счетах", — заверил он.

Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни 10 марта.

Ранее дочь Нины Руслановой рассказала о поисках денег на памятник для матери.