"Не была сверхбогатым человеком": что известно о наследстве скончавшейся на 85-м году жизни Светланы Моргуновой

Художник Никас Сафронов в беседе с "КП" заявил, что у актрисы и диктора Центрального телевидения СССР осталось не так много наследства.
Он отметил, что в последние годы за ней ухаживали помощники и внучка Даша, а также невестка, с которой у Моргуновой были теплые отношения.
Никас Сафронов призвал родных артистки не устраивать публичных разборок и постараться сохранить светлое имя звезды.
"К тому же Светлана Моргунова не была сверхбогатым человеком: у нее не было больших денег на счетах", — заверил он.
Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни 10 марта.
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