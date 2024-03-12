Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оператор «Северных потоков» подал в суд на страховщиков из-за невыплаченного ущерба
Дочь Бородиной от Курбана Омарова выбрала для отца необычный товар в магазине
Сорта огурцов "Мелотрия", "Тладианта", "Трихозант"
Полковник Демуренко назвал цели вылазки украинской ДРГ
Пригожин рассказал о госпитализации внучки Валерии с температурой под 40
Директор ЦРУ Бернс: Украина уже через год пойдет на переговоры на условиях России
Турнирный оператор 1win esports анонсировал чемпионат
Московский городской суд принял решение не исключать Максима Галкина* и Семёна Слепакова* из реестра иноагентов
Губерниев, которому не позволили жить в доме на стадионе во время лыжного ЧР, намерен жить в палатке
"Не была сверхбогатым человеком": что известно о наследстве скончавшейся на 85-м году жизни Светланы Моргуновой

Художник Никас Сафронов призвал родных Моргуновой отказаться от борьбы за наследство

0:45
Шоу-бизнес

Художник Никас Сафронов в беседе с "КП" заявил, что у актрисы и диктора Центрального телевидения СССР осталось не так много наследства.

Художник Никас Сафронов призвал родных Моргуновой отказаться от борьбы за наследство
Фото: youtube.com by канал РЕНТАВЕД. Инвестиции в недвижимость. is licensed under public domain

Он отметил, что в последние годы за ней ухаживали помощники и внучка Даша, а также невестка, с которой у Моргуновой были теплые отношения.

Никас Сафронов призвал родных артистки не устраивать публичных разборок и постараться сохранить светлое имя звезды.

"К тому же Светлана Моргунова не была сверхбогатым человеком: у нее не было больших денег на счетах", — заверил он.

Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни 10 марта.

Ранее дочь Нины Руслановой рассказала о поисках денег на памятник для матери.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу

Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.

Деми Мур показала трёх взрослых дочерей от Брюса Уиллиса
Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем
Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью
Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице
Марина Мнишек очень хотела быть русской царицей Сергей Лебедев ВСУ попытались перед выборами в РФ выйти на Курск или Белгород Любовь Степушова Подбитые танки "Абрамс" становятся символом победы России в СВО Андрей Николаев
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Последние материалы
Дочь Бородиной от Курбана Омарова выбрала для отца необычный товар в магазине
Сорта огурцов "Мелотрия", "Тладианта", "Трихозант"
Полковник Демуренко назвал цели вылазки украинской ДРГ
Россия установила рекорд по поставкам нефти по морю. Почему это важно
Пригожин рассказал о госпитализации внучки Валерии с температурой под 40
Директор ЦРУ Бернс: Украина уже через год пойдет на переговоры на условиях России
Турнирный оператор 1win esports анонсировал чемпионат
Московский городской суд принял решение не исключать Максима Галкина* и Семёна Слепакова* из реестра иноагентов
Художник Никас Сафронов призвал родных Моргуновой отказаться от борьбы за наследство
Губерниев, которому не позволили жить в доме на стадионе во время лыжного ЧР, намерен жить в палатке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников