Дочь умершей Нины Руслановой уже два года не может найти денег на памятник матери

Дочь скончавшейся актрисы Нины Руслановой ищет деньги на памятник маме

1:17 Your browser does not support the audio element. Культура

Дочь российской актрисы Нины Руслановой, которая скончалась в ноябре 2021, до сих пор не может установить памятник на могиле матери из-за отсутствия финансовых средств.

Фото: youtube.com by канал Андрей Флор is licensed under public domain

Нина Русланова похоронена на Троекуровском кладбище, на дорогостоящий участок деньги собирали ей всем миром. Дочери звезды пришлось продать квартиру в Москве, чтобы обеспечить матери достойный уход в последние дни жизни.

Олеся Рудакова в программе "МАЛАХОВ" сообщила, что сама собирает деньги на памятник, так как ей везде отказали. Также она хочет повесить мемориальную доску на доме, где прожили именитая родительница.

"Я пришла с предложением повесить табличку на дом. Но мне сказали, что это можно было бы сделать, если бы мама имела звания. Теперь только через 10 лет это может утвердить Госдума. А через 10 лет другое поколение уже будет, другая жизнь. Хороша ложка к обеду", — рассказала дочь артистки.

В одной из инстанций женщине вообще сказали, что актрису уже никто не помнит. Сама Олеся Рудакова отмечает, что продолжает жить ради ребенка и отца, но время не лечит рану от потери матери.

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