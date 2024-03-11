Ольгу Бузову высмеяли за слова об "оккупации" Ленинграда: "Не говорите это блокаднице Алисе Фрейндлих"

Ольга Бузова показала либо своё незнание истории Великой Отечественной войны, либо незнание значения отдельных слов.
Ольга Бузова высказалась о печальных страницах российской истории. Воспоминания о страданиях жителей Ленинграда довели звезду до слёз.
Знаменитость, однако, допустила неточность в своих патриотических речах.
"Чуть не расплакалась, простите. А я потом плакала всю ночь. Мои предки по этой самой "дороге жизни" возили в Ленинград еду. В блокаду. Когда город был полностью оккупирован", — сказала Ольга.
Бузова, вероятно, перепутала слова оккупирован и осаждён.
Интернет-пользователи не удержались от того, чтобы потроллить Ольгу.
"У Бузовой Ленинград оккупировали. Не говорите это блокаднице Алисе Фрейндлих", — гласит комментарий в Telegram-канале "Немалахов".
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