Ольгу Бузову высмеяли за слова об "оккупации" Ленинграда: "Не говорите это блокаднице Алисе Фрейндлих"

Бузова высказалась об "оккупации" Ленинграда: плакала всю ночь

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала либо своё незнание истории Великой Отечественной войны, либо незнание значения отдельных слов.

Фото: ВК-аккаунт Ольги Бузовой

Ольга Бузова высказалась о печальных страницах российской истории. Воспоминания о страданиях жителей Ленинграда довели звезду до слёз.

Знаменитость, однако, допустила неточность в своих патриотических речах.

"Чуть не расплакалась, простите. А я потом плакала всю ночь. Мои предки по этой самой "дороге жизни" возили в Ленинград еду. В блокаду. Когда город был полностью оккупирован", — сказала Ольга.

Бузова, вероятно, перепутала слова оккупирован и осаждён.

Интернет-пользователи не удержались от того, чтобы потроллить Ольгу.

"У Бузовой Ленинград оккупировали. Не говорите это блокаднице Алисе Фрейндлих", — гласит комментарий в Telegram-канале "Немалахов".