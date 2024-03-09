Чулпан Хаматова раскритиковала мужа Собчак Константина Богомолова: выбрал путь комфорта

Чулпан Хаматова назвала мужа Ксении Собчак режиссёра Константина Богомолова неумным человеком.
Чулпан Хаматова заявила, что не стала бы участвовать в постановках Константина Богомолова.
"Для меня это невозможно, если режиссёр неумный и неэмпатичный", — заявила актриса в интервью Елизавете Осетинской*.
Она считает, что Богомолов "выбрал себе путь комфорта". Хаматова предположила, что режиссёр и сам не захотел бы с ней работать, так как она "токсичная".
Чулпан похвалила мужа Ксении Собчак за его прекрасные капустники.
Богомолов в своих интервью призывал артистов не критиковать российскую власть.
Ранее Чулпан Хаматова объяснила, при каких условиях вернётся в Россию.
* признана Минюстом Рф иностранным агентом.
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