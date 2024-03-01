Чулпан Хаматова* выдвинула условия, при которых станет возможным её возвращение в Россию

Чулпан Хаматова* высказалась об условиях возвращения в Россию

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Чулпан Хаматова* объяснила, что должно произойти, чтобы она приехала в Россию.

Фото: Инстаграм Хаматовой

Звезда театра и кино объяснила, что не приемлет насилия и всегда поддерживает мир. При этом актриса не исключает возможности возвращения на родину. Для этого, однако, по её словам, она должна быть уверена, что её не будут преследовать за мнение.

"Я могу говорить то, что я чувствую — и за это не последует никаких наказаний. У меня будут способы выражения своего недовольства, из-за которых я не попаду в тюрьму", — выразила свою позицию Чулпан Хаматова в интервью Елизавете Осетинской**.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом

** признана Минюстом РФ иностранным агентом