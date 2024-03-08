"Она бросила кость, как собакам": стало известно, зачем на самом деле Алла Пугачева опубликовала скандальный видеоролик

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "МК" заявил, что Алла Пугачева всегда любила, когда о ней говорят, поэтому и сейчас кинула наживку, как это делают телефонные мошенники.
В беседе с "МК" он напомнил слова самой исполнительницы о том, что "самое плохое для артистки — это некролог".
"Она ржет, кайфует от того, что ее сейчас все обсуждают. Она бросила кость, как собакам: "Терзайте!". Как телефонные мошенники приманку делают, наживку и все схватили. Все червячка этого жрут", — уверен Пригожин.
Он призывает прекратить обсуждать поведение звезды, тогда она успокоится и перестанет устраивать провокации.
Ранее возлюбленная рэпера Тимати показала дорогостоящий подарок от рэпера.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.