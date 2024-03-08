Отменяемая Ивлеева записала неожиданное поздравление в честь Международного женского дня

Ивлеева поздравила с 8 марта женщин-военнослужащих, военных врачей и медсестер

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева после скандала на "голой" вечеринке редко выходить на связь с поклонниками, но в Международный женский день записала видео с поздравлением всех женщин, а отдельно военнослужащих, врачей и медсестер.

Фото: vk.com by Анастасия Ивлеева is licensed under public domain

В своей публикации она отметила, что красота и сила женского сердца ни с чем не соизмерима, к тому же она способа исцелять даже в непростые времена.

"А еще быть женщиной — это нести ответственность за то, какой пример ты подаешь, как воспитываешь детей, как реализовываешься сама и каким идеалом служишь", — отметила звезда соцсетей.

Она пожелала счастья, здоровья и благополучия тем женщинам, которые сейчас трудятся в полевых условиях. И скромно напомнила, что ей сегодня исполнилось 33 года.

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