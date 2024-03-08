Выступление Кристины Орбакайте в Москве обернулось страшным позором

Кристина Орбакайте вынуждена была петь вживую из-за отключившейся фонограммы

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте в своем Telegram-канале рассказала, что во время концерта в Москве у нее выключился звук.

Фото: Telegram by личный канал Кристины Орбакайте is licensed under public domain

По техническим причинам фонограмма выключилась, поэтому артистка исполняла песню "Просто любить тебя" вживую вместе со слушателями.

"Когда вырубился звук на концерте, поем вместе с моими любимыми зрителями!" — написала она.

При этом концерт певицы начался с задержкой в 40 минут, а сама она выступала на протяжении часа.

Шоумен Стас Барецкий недавно заявил, что считает Орбакайте талантливой, но не гениальной. Он считает, что ей самое место в бэк-вокале.

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