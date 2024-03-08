Выступление Кристины Орбакайте в Москве обернулось страшным позором

Певица Кристина Орбакайте в своем Telegram-канале рассказала, что во время концерта в Москве у нее выключился звук.
По техническим причинам фонограмма выключилась, поэтому артистка исполняла песню "Просто любить тебя" вживую вместе со слушателями.
"Когда вырубился звук на концерте, поем вместе с моими любимыми зрителями!" — написала она.
При этом концерт певицы начался с задержкой в 40 минут, а сама она выступала на протяжении часа.
Шоумен Стас Барецкий недавно заявил, что считает Орбакайте талантливой, но не гениальной. Он считает, что ей самое место в бэк-вокале.
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