Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие жакеты в моде весной-2024: тренды сезона
На Netflix состоялся релиз сериала "Джентльмены" Гая Ричи
В Германии запустили новостной подкаст с нейро-Гитлером
Ивлеева поздравила с 8 марта женщин-военнослужащих, военных врачей и медсестер
Опрос СберМаркетинга: 40% россиянок откладывает деньги на конкретные цели
Растяжка верхней части тела
Компания Nihon Falcom работает над новой игрой Tokyo Xanadu
Авиакомпании рассматривают отказ от ручной клади из-за жадности пассажиров
Рузиль Минекаев рассказал о своем раннем браке
Выступление Кристины Орбакайте в Москве обернулось страшным позором

Кристина Орбакайте вынуждена была петь вживую из-за отключившейся фонограммы

0:43
Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте в своем Telegram-канале рассказала, что во время концерта в Москве у нее выключился звук.

Кристина Орбакайте вынуждена была петь вживую из-за отключившейся фонограммы
Фото: Telegram by личный канал Кристины Орбакайте is licensed under public domain

По техническим причинам фонограмма выключилась, поэтому артистка исполняла песню "Просто любить тебя" вживую вместе со слушателями.

"Когда вырубился звук на концерте, поем вместе с моими любимыми зрителями!" — написала она.

При этом концерт певицы начался с задержкой в 40 минут, а сама она выступала на протяжении часа.

Шоумен Стас Барецкий недавно заявил, что считает Орбакайте талантливой, но не гениальной. Он считает, что ей самое место в бэк-вокале.

Ранее Рузиль Минекаев рассказал о своем раннем браке.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось

В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры. 

Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
Пятьдесят недовольных клиентов потребовали у "Сбера" расторжения договоров накопительного страхования
"Я два года кормила бессовестного менеджера". Разгневанные клиенты "Сбера" требуют расторгнуть полис "Семейный актив"
Лидер группы "АукцЫон" Сергей Рогожин рассказал, почему Дмитрий Нагиев ушел с Первого канала
Посадите этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт
В Тернах добиваются остатки "Азова"*, ВСУ заявили о критическом положении в Красном Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы
Рыба будет попадать на ваш крючок намного чаще: в Швеции изобрели инновационное устройство для более точного размещения приманки в воде
Это растение может играть разнообразные роли. Рассказываем о зверобое
Это растение может играть разнообразные роли. Рассказываем о зверобое
Последние материалы
Автомеханик Стрельбицкий указал на пять ошибок, которые водители допускают весной
Упражнения с гирями для ног и ягодиц
Расследование крушения малайзийского Boeing хотят возобновить
Самая дешёвая недвижимость в Москве стоит 3,15 миллиона рублей
Умелое сочетание вкусов: картофельное пюре с мясом, морепродуктами и овощами
Мария Захарова: выступление Байдена это мезозойский постмодерн
Руперт Мердок женится на теще Абрамовича
В России отменили "двойной НДС"
В Москве произведен капитальный ремонт домов по улицам, названным в честь представительниц прекрасного пола
Скотт Риттер: ВСУ находится в состоянии апатии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников