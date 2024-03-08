Рузиль Минекаев рассказал, сожалеет ли он о раннем браке

Рузиль Минекаев рассказал о своем раннем браке

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Прославившийся ролью в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" молодой актер Рузиль Минекаев в программе "Кино в деталях" рассказал о своей женитьбе и причинах такого решения в юном возрасте.

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях is licensed under public domain

По его словам, он не считает женитьбу чем-то сверхзначимым, а предложение он сделал своей девушке Азизе на светофоре. Тогда они вдвоем выбрали кольца и расписались, а дома выпили детское шампанское.

"На самом деле я тогда понимал, что с этим человеком готов быть до конца своих дней", — пояснил артист.

При этом после успеха сериала его жена, занимающаяся воспитанием полуторагодовалого сына, столкнулась с огромным количеством хейта от поклонниц Минекаева. Сама она старается воспринимать это спокойно, но иногда отвечает в своем блоге.

Ранее бывшая солистка "Блестящих" получила диплом психолога.