Рузиль Минекаев рассказал, сожалеет ли он о раннем браке

Прославившийся ролью в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" молодой актер Рузиль Минекаев в программе "Кино в деталях" рассказал о своей женитьбе и причинах такого решения в юном возрасте.
По его словам, он не считает женитьбу чем-то сверхзначимым, а предложение он сделал своей девушке Азизе на светофоре. Тогда они вдвоем выбрали кольца и расписались, а дома выпили детское шампанское.
"На самом деле я тогда понимал, что с этим человеком готов быть до конца своих дней", — пояснил артист.
При этом после успеха сериала его жена, занимающаяся воспитанием полуторагодовалого сына, столкнулась с огромным количеством хейта от поклонниц Минекаева. Сама она старается воспринимать это спокойно, но иногда отвечает в своем блоге.
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