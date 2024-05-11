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Избегайте дорогостоящего ремонта: как правильно мыть двигатель и не повредить электронику

Безопасная мойка двигателя: советы специалистов по правильной очистке

1:33
Авто

Мыть двигатель автомобиля не только полезно, но и необходимо, чтобы поддерживать его в чистоте, выявлять потенциальные утечки и проблемы раньше, а также улучшить охлаждение и эффективность работы.

Безопасная мойка двигателя: советы специалистов по правильной очистке
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 4.0

Однако эта процедура требует осторожности и правильного подхода. Специалисты автосервиса рекомендуют мыть двигатель один-два раза в год, а если вы проехали по пыльной дороге или заметили сильное загрязнение под капотом, мойку лучше провести без промедления.

Процедура мойки двигателя состоит из нескольких важных этапов:

  • Отключите аккумулятор: избегайте короткого замыкания, отключив аккумулятор перед началом работы.
  • Двигатель должен быть холодным: не мойте горячий двигатель, чтобы избежать повреждений из-за температурных перепадов.
  • Используйте специальные средства: выбирайте продукты для мягкого растворения грязи и масляных отложений.
  • Осторожно с давлением воды: избегайте сильных струй воды на электрические компоненты и датчики.
  • Используйте мягкую щетку: применяйте мягкую щетку для удаления устойчивых загрязнений.
  • Сушите естественным путем: дайте двигателю высохнуть на воздухе, а затем включите его на несколько минут.
  • Проводите инспекцию: проверьте состояние резиновых уплотнителей, шлангов и других деталей.
  • Неумелая мойка двигателя может повредить электронику, поэтому при отсутствии опыта доверяйте этот процесс специалистам автосервиса.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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