"Это исторический момент": Жигалова встретилась с униженной Анастасией Волочковой

Известная журналистка Алена Жигалова и скандальная балерина Анастасия Волочкова встретились на Неделе моды в Москве и вместе позировали репортерам несмотря на прошлогодний скандал.
Так, Анастасия Волочкова обвинила команду блогерши в том, что ее специально напоили спиртным перед интервью, которое ознаменовалось ее неподобающим поведением. Жигалова в ответ заявила, что никто никого не хотел унизить, и никто не заставлял звезду балета выпивать насильно.
Тогда Волочкова заверила, что отказывается принимать извинения от журналистки и считает ее предательницей.
Но во время встречи на Неделе моды Алена Жигалова подчеркнула, что балерина остается добрым человеком.
"После шоу она мне не звонила, и кто-то что-то ей нашептал в ухо", — заявила она.
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