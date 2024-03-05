"Это исторический момент": Жигалова встретилась с униженной Анастасией Волочковой

Алена Жигалова рассказала о встрече с обиженной на нее Волочковой

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная журналистка Алена Жигалова и скандальная балерина Анастасия Волочкова встретились на Неделе моды в Москве и вместе позировали репортерам несмотря на прошлогодний скандал.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Так, Анастасия Волочкова обвинила команду блогерши в том, что ее специально напоили спиртным перед интервью, которое ознаменовалось ее неподобающим поведением. Жигалова в ответ заявила, что никто никого не хотел унизить, и никто не заставлял звезду балета выпивать насильно.

Тогда Волочкова заверила, что отказывается принимать извинения от журналистки и считает ее предательницей.

Но во время встречи на Неделе моды Алена Жигалова подчеркнула, что балерина остается добрым человеком.

"После шоу она мне не звонила, и кто-то что-то ей нашептал в ухо", — заявила она.

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