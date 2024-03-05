Ксении Собчак высказалась о пафосном наряде Ларисы Долиной в цветах российского флага

Собчак прокомментировала наряд Ларисы Долиной в цветах флага РФ на модном показе

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак отреагировала на патриотический модный показ в рамках Московской недели моды.

Фото: ВК-аккаунт Ларисы Долиной

Собчак опубликовала видео с модного показа дизайнера Джамала Махмудова.

На кадрах по подиму величественно дефилирует Лариса Долина. Певица одета в комбинезон с блестщими зеркальными вставками. Сзади у звезды красуется пышная накидка, выполненная в цветах российского флага.

"Жду кружок Екатерины Мизулиной в таком", — написала Ксения под видео.

В рамках модного показа роли моделей на подиуме примерили на себя Лариса Долина, Мария Погребняк, Анастасия Волочкова и другие знаменитости.