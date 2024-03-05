Ксении Собчак высказалась о пафосном наряде Ларисы Долиной в цветах российского флага

Ксения Собчак отреагировала на патриотический модный показ в рамках Московской недели моды.
Собчак опубликовала видео с модного показа дизайнера Джамала Махмудова.
На кадрах по подиму величественно дефилирует Лариса Долина. Певица одета в комбинезон с блестщими зеркальными вставками. Сзади у звезды красуется пышная накидка, выполненная в цветах российского флага.
"Жду кружок Екатерины Мизулиной в таком", — написала Ксения под видео.
В рамках модного показа роли моделей на подиуме примерили на себя Лариса Долина, Мария Погребняк, Анастасия Волочкова и другие знаменитости.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.