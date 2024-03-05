"Облысела": 74-летняя Пугачева рискнула появиться в соцсетях без парика

Поклонники не узнали 74-летнюю Аллу Пугачеву без парика

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Советская певица Алла Пугачева показала в своем блоге, как отметила на яхте "первое воскресенье весны". Как пишет издание КП", поклонники звезды с трудом ее узнали без привычного парика.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Сама артистка поблагодарила своих верных фанатов за "поздравления и ежедневную радость".

"Не беспокойтесь за меня!" — написала Пугачева.

Подписчики знаменитости выразили абсолютно разные мнения — кто-то признался, что певица выглядит счастливой и здоровой. Другие же подчеркнули, что и не собирались за нее переживать. При этом некоторые интернет-пользователи обратили внимание на отсутствие парика и написали, что Алла Пугачева выглядит как ненастоящая.

Исполнительница к своему 75-летнему юбилею выпустила новую песню под названием "Не беспокойся за меня", в которой выступила автором слов. Журналистка Ксения Собчак назвала композицию "прекрасной" и призналась, что расплакалась при прослушивании.

Ранее в Сети появилась реакция российских звезд на новый альбом Аллы Пугачевой.

Пугачева на яхте