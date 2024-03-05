"Облысела": 74-летняя Пугачева рискнула появиться в соцсетях без парика

Советская певица Алла Пугачева показала в своем блоге, как отметила на яхте "первое воскресенье весны". Как пишет издание КП", поклонники звезды с трудом ее узнали без привычного парика.
Сама артистка поблагодарила своих верных фанатов за "поздравления и ежедневную радость".
"Не беспокойтесь за меня!" — написала Пугачева.
Подписчики знаменитости выразили абсолютно разные мнения — кто-то признался, что певица выглядит счастливой и здоровой. Другие же подчеркнули, что и не собирались за нее переживать. При этом некоторые интернет-пользователи обратили внимание на отсутствие парика и написали, что Алла Пугачева выглядит как ненастоящая.
Исполнительница к своему 75-летнему юбилею выпустила новую песню под названием "Не беспокойся за меня", в которой выступила автором слов. Журналистка Ксения Собчак назвала композицию "прекрасной" и призналась, что расплакалась при прослушивании.
Ранее в Сети появилась реакция российских звезд на новый альбом Аллы Пугачевой.
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