Одни в восторге, другим все равно: реакция российских звезд на альбом Пугачёвой

Алла Пугачёва вернулась на эстраду с новым альбомом: звезды по-разному отреагировали

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачева вернулась на эстраду после длительного перерыва, представив новый альбом, о чем сама заявила своим поклонникам. Филипп Киркоров обнародовал одну из песен Примадонны, написанную ею и музыкой которой стал труд Константина Губина.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Некоторые фанаты предположили, что в эмоциональном тексте песни Пугачева выразила свои переживания за последние два года. Реакция звезд на новый трек различна: Ксения Собчак и Лера Кудрявцева выразили восторг, в то время как Иосиф Пригожин заявил о своем невнимании к творчеству Примадонны.

Комментарии к публикациям также разнообразны, варьируя от восторженных высказываний до отрицательных комментариев и критики.