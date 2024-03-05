Одни в восторге, другим все равно: реакция российских звезд на альбом Пугачёвой

Алла Пугачева вернулась на эстраду после длительного перерыва, представив новый альбом, о чем сама заявила своим поклонникам. Филипп Киркоров обнародовал одну из песен Примадонны, написанную ею и музыкой которой стал труд Константина Губина.
Некоторые фанаты предположили, что в эмоциональном тексте песни Пугачева выразила свои переживания за последние два года. Реакция звезд на новый трек различна: Ксения Собчак и Лера Кудрявцева выразили восторг, в то время как Иосиф Пригожин заявил о своем невнимании к творчеству Примадонны.
Комментарии к публикациям также разнообразны, варьируя от восторженных высказываний до отрицательных комментариев и критики.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.