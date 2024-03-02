Актриса Елизавета Боярская вышла на связь после длительного молчания: странное чувство вины

Звезда театра и кино Елизавета Боярская объяснила, где пропадала всё это время.
Елизавета Боярская воспитывает двоих детей. После рождения второго ребёнка она пропала из виду поклонников. Актриса отказалась от выходов в свет и предпочитает проводить время с детьми.
"Я не знаю, может это какое-то странное, не понятно откуда возникшее чувство вины, хотя я так не думаю, потому что объективно мы всё свободное время проводим с детьми. Мне нравится, мне кайфово с ними", — призналась дочь Михаила Боярского в интервью Светлане Бондарчук.
Звезда "Иронии судьбы-2" отметила, что после 30 стала более осознанным и внимательным родителем. Боярская объяснила, что старается обеспечить детям максимально насыщенный досуг. Они ходят вместе в театр, на каток и в планетарий.
Ранее сообщалось, что Михаил Боярский снова выйдет на сцену после перенесённого инфаркта.
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