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Брэдли Купер рассказал, что отцовские чувства к дочери в нём пробудились только спустя время

Брэдли Купер признался, что у него не проявлялись отцовские чувства к дочери

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Шоу-бизнес

Актёр Брэдли Купер рассказал, что ему трудно было почувствовать себя отцом.

Брэдли Купер признался, что у него не проявлялись отцовские чувства к дочери
Фото: Инстаграм Купера

Купер признался, что не понимал тех отцов, которые говорили, что готовы умереть за своего ребёнка. Звезда Голливуда объяснил, что долгое время довольно отстранённо наблюдал за своей дочкой Леей.

Он отметил, что с интересом наблюдал за её развитием, однако не понимал, действительно он любит своего ребёнка.

"Я был очарован этим, мне нравилось заботиться. Но умер бы я за неё, если кто-нибудь ворвался с пистолетом?" — поделился своими мыслями актёр.

Сейчас Купер проникся любовью к наследнице и старается не навредить дочери, обеспечив ей полную защиту.

Ранее балерина Анастасия Волочкова назвала материнство обузой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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