Балерина Анастасия Волочкова высказалась о тяжести материнства: это обуза

Анастасия Волочкова назвала рождение ребёнка обузой

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, насколько непросто быть матерью.

Фото: ВК-аккаунт Волочковой

Экс-прима Большого театра не согласна с теми, кто считает, что рождение ребёнка благоприятно отражается на семейных отношениях.

"Вы считаете, что рождение ребёнка это скрепление семьи? Нет, это обуза, потому что маленькие детки — маленькие бедки, большие детки — большие бедки. Я самую главную роль в своей жизни исполнила. Это материнство", — сказала звезда балета.

У Волочковой есть 18-летняя дочь Ариадна Волочкова от бизнесмена Игоря Вдовина. Ариадна переехала жить к отцу в подростковом возрасте, а к маме иногда приходит погостить. Балерина отметила, что дочь перебралась к отцу, потому что так ей было удобнее добираться в школу.