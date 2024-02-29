В Москве завершились съёмки документального фильма о солисте "Ласкового мая" Юрии Шатунове

SHAMAN, Басков и Билан снялись в документальном фильме о Юрии Шатунове

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Поклонники группы "Ласковый май" и её покойного солиста Юрия Шатунова в этом году смогут посмотреть документальный фильм, посвящённый жизни и творчеству певца.

Фото: flickr.com by Aleksandr Osipov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В фильме будут использованы архивные записи и будет рассказано о судьбе Шатунова начиная с его самых первых шагов в творческой карьере. Также на экране появятся дети Шатунова, которых он никогда не показывал публике. Фильм порадует всех, кому интересна личность Шатунова. Зрители узнают много новых фактов из его биографии.

Основатель "Ласкового мая" Сергей Кузнецов, умерший в один год с Шатуновым, при жизни давал эксклюзивное интервью, которое впервые будет показано в фильме.

Многие звёздные коллеги Шатунова также снялись в фильме, чтобы рассказать о певце и поделиться впечатлениями от общения с ним. В фильме появятся SHAMAN, Николай Басков, Дима Билан, Алсу и другие знаменитости.