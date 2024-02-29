Лариса Гузеева опубликовала "компрометирующее" фото с Гариком Харламовым: прости, что воспользовалась

Лариса Гузеева поздравила Гарика Харламова с днём рождения: "Ты чудесный!"

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Лариса Гузеева поделилась забавной фотографией с Гариком Харламовым в честь дня рождения комика.

Фото: Инстаграм Гузеевой

28 феврал звезде Comedy Club исполнилось 43 года. С днём рождения юмориста поздравляли его коллеги. К ним присоединилась и ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева.

Она опубликовала "семейную" фотографию с Харламовым, на которой они в затрапезном виде делают селфи у зеркала.

"Дорогой Гарик, с ДР! Ты чудесный! Тебе вдохновения и любви. Прости, что воспользовалась. Лариса Вайнштейн", — написала актриса под снимком.

Вместе Гузеева и Харламов снялись в комедийном сериале "Тёща". Возможно, что снимок сделан на съёмочной площадке.

Ранее Кристина Асмус назвала их с Гариком Харламовым семьёй.