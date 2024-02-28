Актриса Кристина Асмус намекнула на воссоединение с комиком Гариком Харламовым

Кристина Асмус назвала их с Гариком Харламовым семьёй

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кристина Асмус озадачила публику подписью под совместной фотографией с Гариком Харламовым.

Фото: Инстаграм Кристины Асмус

Кристина Асмус в честь 43-летия бывшего мужа комика Гарика Харламова опубликовала в Инстаграм* их совместную фотографию. Звезда сериала "Интерны" заинтриговала подписчиков трогательной подписью под фото.

"Семья. С днём рождения", — написала актриса под снимком, на котором она с Гариком сидит на заднем сидении автомобиля.

Подпись сопровождалась смайликом в виде сердца.

Фолловеры восприняли это как намёк на воссоединение звёздной пары.

Ранее Гарик Гарламов пожаловался на то, что заболел пневмонией незадолго до своего дня рождения.

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