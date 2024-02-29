Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разлука с хозяевами: как кошки переносят отсутствие и что делать
Подделка ОСАГО: грозит ли водителю крупный штраф и лишение свободы
В китайской провинции Хэйлунцзян археологи обнаружили свидетельства древнего массового убийства
США обеспокоены израильским вторжением в Ливан
Путин: на модернизацию ЖКХ направят более 4,5 трлн рублей
Экономист Тарасова объяснила, что от оформления вклада лучше отказаться при одновременной выдаче карт рассрочки
Как правильно выполнить приседание с гирей
Врач из Тюмени в четвертый раз спас пассажира самолета
Учёные создали органическую плёнку, которая будет вечным источником для кардиостимуляторов
Певец Филипп Киркоров высказался о записи нового патриотического музыкального альбома

Филипп Киркоров раскрыл главный закон патриотизма

0:38
Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров ответил на вопрос журналистов о планах записать музыкальный альбом с патриотическими песнями.

Филипп Киркоров раскрыл главный закон патриотизма
Фото: Инстаграм Киркорова

Вернувшийся на экраны ТВ король российской эстрады объяснил, что не собирается записывать какой-то отдельный патриотический альбом, так как, по его мнению, всё его творчество наполнено патриотизмом.

Киркоров отметил, что всю жизь поёт о любви, а главный закон патриотизма заключается в том, чтобы любить свою родину, семью и всех людей, которые тебя окружают.

Ранее сообщалось, что цитаты Филиппа Киркорова из нового интервью про окна и двери разобрали на мемы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Живущий с 83-летней возлюбленной шоумен Гоген Солнцев показал младенца: мы сотворили чудо

Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.

Гоген Солнцев намекнул на рождение ребёнка: в моей жизни не было большего счастья
Nature Geoscience: вода, проникая в глубины Земли, образует кремнезем
Все не так просто, как может показаться: ученые сделали открытие, меняющие наше представление о водном цикле на Земле
Классический салат из печени трески: беспроигрышная закуска для праздника или обычного ужина
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать
Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи Дмитрий Плотников Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова
Извинения кошек: как они проявляют свою привязанность к хозяину
Россия: какие законы вступают в силу в марте?
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Последние материалы
США обеспокоены израильским вторжением в Ливан
Путин: на модернизацию ЖКХ направят более 4,5 трлн рублей
Экономист Тарасова объяснила, что от оформления вклада лучше отказаться при одновременной выдаче карт рассрочки
Как правильно выполнить приседание с гирей
Врач из Тюмени в четвертый раз спас пассажира самолета
Филипп Киркоров раскрыл главный закон патриотизма
Учёные создали органическую плёнку, которая будет вечным источником для кардиостимуляторов
Эндокринолог Щеглова: черника замедляет процессы старения и защищает от деменции
Котлеты из свинины с яблоком: привычное мясное блюдо с новыми нотками
Употребление наркотиков может привести к нарушению сердечного ритма и сердечную недостаточность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников