Певец Филипп Киркоров высказался о записи нового патриотического музыкального альбома

Филипп Киркоров раскрыл главный закон патриотизма

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров ответил на вопрос журналистов о планах записать музыкальный альбом с патриотическими песнями.

Фото: Инстаграм Киркорова

Вернувшийся на экраны ТВ король российской эстрады объяснил, что не собирается записывать какой-то отдельный патриотический альбом, так как, по его мнению, всё его творчество наполнено патриотизмом.

Киркоров отметил, что всю жизь поёт о любви, а главный закон патриотизма заключается в том, чтобы любить свою родину, семью и всех людей, которые тебя окружают.

Ранее сообщалось, что цитаты Филиппа Киркорова из нового интервью про окна и двери разобрали на мемы.