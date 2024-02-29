Певец Филипп Киркоров высказался о записи нового патриотического музыкального альбома

Певец Филипп Киркоров ответил на вопрос журналистов о планах записать музыкальный альбом с патриотическими песнями.
Вернувшийся на экраны ТВ король российской эстрады объяснил, что не собирается записывать какой-то отдельный патриотический альбом, так как, по его мнению, всё его творчество наполнено патриотизмом.
Киркоров отметил, что всю жизь поёт о любви, а главный закон патриотизма заключается в том, чтобы любить свою родину, семью и всех людей, которые тебя окружают.
Ранее сообщалось, что цитаты Филиппа Киркорова из нового интервью про окна и двери разобрали на мемы.
Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.