Новые заявления Филиппа Киркорова с откровениями про двери и окна снова разошлись на мемы

Филипп Киркоров снова стал мемом после нового интервью

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров порадовал интернет-пользователей новыми яркими высказываниями, которые быстро превратились в мемы.

Фото: Инстаграм Киркорова

Прощённый и возвращённый на экраны телевизора король российской эстрады выдал новые откровения про двери и окна.

Певец стал ведущим премии "Золотой граммофон". В интервью журналистам он объяснил, что не его отменили, а он сам себя отменил. Народный артист России признался, что готов меняться, чтобы быть интересным публике.

Отдельные фрагменты интервью Киркорова снова разобрали на мемы.

Высказывание артиста интерпретировали в контексте ожидаемой летней жары.

"Главное, чтобы двери и окна, это всё, открывалось и закрывалось", — объяснил певец.