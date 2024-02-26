Новые заявления Филиппа Киркорова с откровениями про двери и окна снова разошлись на мемы

Филипп Киркоров порадовал интернет-пользователей новыми яркими высказываниями, которые быстро превратились в мемы.
Прощённый и возвращённый на экраны телевизора король российской эстрады выдал новые откровения про двери и окна.
Певец стал ведущим премии "Золотой граммофон". В интервью журналистам он объяснил, что не его отменили, а он сам себя отменил. Народный артист России признался, что готов меняться, чтобы быть интересным публике.
Отдельные фрагменты интервью Киркорова снова разобрали на мемы.
Высказывание артиста интерпретировали в контексте ожидаемой летней жары.
"Главное, чтобы двери и окна, это всё, открывалось и закрывалось", — объяснил певец.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.