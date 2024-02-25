Певец Филипп Киркоров ответил недоброжалетелям: "Кто-то отменял Киркорова. Я сам себя отменил!"

Филипп Киркоров высказался о своей "отмене": мне стало скучно

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вернувший в шоу "Маска" Филипп Киркоров заявил, что готов меняться ради публики.

Фото: Инстаграм Киркорова

Филиппу Киркорову доверили вести "Золотой граммофон". На премии 56-летний певец объяснил, чем занимался во время двухмесячного перерыва. Он отметил, что много размышлял о своей жизни. В период вынужденного простоя он отдохнул и набрался сил.

Народный артист России заявил, что строго к себе относится

"Кто-то отменял Киркорова. Я сам себя отменил! Потому что я устал от самого себя. Таким, каким я был в последнее время. Мне стало скучно с самим собой, а если мне стало скучно с самим собой, то признаю, что и публике стало скучно, да?" — сказал певец.

Киркоров пообещал меняться, чтобы постоянно удивлять зрителей.

Ранее Филипп Киркоров показал, как выглядел его отец Бедрос Киркоров во времена его молодости.