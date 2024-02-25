Певец Филипп Киркоров ответил недоброжалетелям: "Кто-то отменял Киркорова. Я сам себя отменил!"

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Филипп Киркоров высказался о своей "отмене": мне стало скучно

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Шоу-бизнес

Вернувший в шоу "Маска" Филипп Киркоров заявил, что готов меняться ради публики.

Филипп Киркоров высказался о своей "отмене": мне стало скучно
Фото: Инстаграм Киркорова

Филиппу Киркорову доверили вести "Золотой граммофон". На премии 56-летний певец объяснил, чем занимался во время двухмесячного перерыва. Он отметил, что много размышлял о своей жизни. В период вынужденного простоя он отдохнул и набрался сил.

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"Кто-то отменял Киркорова. Я сам себя отменил! Потому что я устал от самого себя. Таким, каким я был в последнее время. Мне стало скучно с самим собой, а если мне стало скучно с самим собой, то признаю, что и публике стало скучно, да?" — сказал певец.

Киркоров пообещал меняться, чтобы постоянно удивлять зрителей.

Ранее Филипп Киркоров показал, как выглядел его отец Бедрос Киркоров во времена его молодости.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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