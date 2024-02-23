Филипп Киркоров показала фото молодого Бедроса Киркорова в честь дня защитника Отечества

Филипп Киркоров опубликовал фото молодого отца

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Филипп Киркоров поделился снимком Бедроса Киркорова периода армейской службы отца.

Фото: Инстаграм Киркорова

Король российской эстрады в день защитника Отечества разместил в своём Инстаграм* снимок отца. На фото Бедрос Киркоров запечатлён в военной форме.

"Папа, ты всегда был и есть пример мужества и отваги для меня и моих детей", — написал под фото народный артист России.

Подписчики отметили красоту отца Киркорова.

"Фото замечательное. Бедрос красавец", — писали фолловеры под постом певца.

Ранее Филипп Киркоров показал себя в новом имидже.

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