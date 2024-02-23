Филипп Киркоров показала фото молодого Бедроса Киркорова в честь дня защитника Отечества

Филипп Киркоров поделился снимком Бедроса Киркорова периода армейской службы отца.
Король российской эстрады в день защитника Отечества разместил в своём Инстаграм* снимок отца. На фото Бедрос Киркоров запечатлён в военной форме.
"Папа, ты всегда был и есть пример мужества и отваги для меня и моих детей", — написал под фото народный артист России.
Подписчики отметили красоту отца Киркорова.
"Фото замечательное. Бедрос красавец", — писали фолловеры под постом певца.
Ранее Филипп Киркоров показал себя в новом имидже.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Пенсионерка из Канады плохо себя чувствовала из-за лишнего веса и сбросила 31 килограмм благодаря кето-диете