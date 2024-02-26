Блогер Айза Долматова посадила за руль 13-летнего сына и разрешила ему кататься по большой дороге

Блогер Айза Долматова показала, как её тринадцателитний сын Сэм рассекает по трассе за рулём автомобиля.
Бывшая жена рэпера Гуфа позволила 13-летнему сыну вести автомобиль по трассе на Бали. На видео мальчик сосредоточенно управляет автомобилем. Пассажирами ребёнка является сама Айза и ещё, как минимум, один ребёнок.
Подписчики Долматовой отчитали её за безответственность и за то, что она подвергает жизнь детей и окружающих опасности.
Ранее Айза Долматова объяснила, чего никогда не потерпит от своих сыновей.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.