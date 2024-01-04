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Бывшая жена Гуфа - Айза рассказала, чего никогда не потерпит от своих сыновей

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая супруга рэпера Гуфа - Айза делится своими мыслями о воспитании детей и своем отношении к мужчинам в своем личном блоге так же регулярно, как по расписанию. В свежем посте она решила поделиться своими размышлениями о воспитании детей.

Бывшая жена Гуфа - Айза рассказала, чего никогда не потерпит от своих сыновей
Фото: novyefoto.ru

Блогерша обещает воспитать своих сыновей по-другому. Она прилагает усилия, чтобы Сэм и Элвис стали достойными молодыми людьми. Айза гордится тем, что каждая будущая девушка её сыновей не будет нуждаться в ничем, будь то подарки, забота или любовь. Даже если отношения закончатся, она верит, что её сыновья будут уважать своих бывших партнерш и уважать время, проведенное вместе.

Однако есть вещь, которую звезда никогда не простит своим сыновьям: попыток обвинить женщину в меркантильности. Из-за таких фраз, как "Ты со мной из-за денег", Айза готова даже отказаться от своих сыновей. Однако она считает, что такого не произойдет, поскольку сейчас мальчики балуют её подарками, и, следовательно, будут баловать своих будущих возлюбленных еще больше.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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