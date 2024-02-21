Расставшегося с женой Никиту Кологривого заподозрили в романе с актрисой Агатой Муцениеце

Никите Кологривому приписали роман с Агатой Муцениеце

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Слово Пацана" Никита Кологривый объяснил, почему разошёлся с женой.

Фото: ВК-аккаунт Агаты Муцениеце

Кологривый женился в 2020 году на актрисе театра Александрине Питиримовой. У пары в браке родилась дочка. Брак, однако, продлился недолго. Актёр признался, что семейному счастью помешал его плотный рабочий график.

СМИ заподозрили, что 29-летний Кологривый влюбился в 34-летнюю актрису Агату Муцениеце, с которой он играл в фильме в "Я — медведь". Роман, по слухам, длился недолго.

Муцениеце в YouTube-шоу Азамата Мусагалиева с уважением отозвалась о Кологривом и даже в шутку назвала себя Агатой Кологривой.

Сам Никита предпочитает не обращать внимание на подобные разговоры.