Расставшегося с женой Никиту Кологривого заподозрили в романе с актрисой Агатой Муцениеце

Звезда сериала "Слово Пацана" Никита Кологривый объяснил, почему разошёлся с женой.
Кологривый женился в 2020 году на актрисе театра Александрине Питиримовой. У пары в браке родилась дочка. Брак, однако, продлился недолго. Актёр признался, что семейному счастью помешал его плотный рабочий график.
СМИ заподозрили, что 29-летний Кологривый влюбился в 34-летнюю актрису Агату Муцениеце, с которой он играл в фильме в "Я — медведь". Роман, по слухам, длился недолго.
Муцениеце в YouTube-шоу Азамата Мусагалиева с уважением отозвалась о Кологривом и даже в шутку назвала себя Агатой Кологривой.
Сам Никита предпочитает не обращать внимание на подобные разговоры.
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