Звезда сериала "Бедная Настя" Александрова высказалась об отъезде за рубеж с семьёй: я сбежала

Звезда сериала "Бедная Настя" уехала за рубеж с семьёй

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Звезда сериала "Бедная Настя" Марина Александрова рассказала, почему уехала за рубеж с семьёй.

Фото: ВК-аккаунт Марины Александровой

Актриса Марина Александрова объяснила, что отправилась отдыхать на Мальдивы. Она вспомнила, что последний раз была в этих краях в 20-летнем возрасте, когда участвовала в реалити-шоу "Последний герой".

"У каждого есть свой остров, где хочется скрыться, когда кажется, что серому небу нет конца… окружив себя любимыми, я сбежала", — написала Александрова в Инстаграм*.

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