Садальский оценил памятник Нонне Мордюковой в Ейске: "Юная босоногая казачка"

Станислав Садальский посетил памятник актрисе Нонне Мордюковой в Краснодарском крае.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" приехал в город Ейск, где прошло детство народной артистки СССР Нонны Мордюковой.
Садальскому понравился памятник актрисе в городе.
"Юная босоногая казачка с корзиной жерделей — это те же абрикосы, но дикие", — написал актёр в своём Telegram-канале.
Заслуженный артист РСФСР рассказал, что Мордюкова сама выбрала эскиз этого памятника скульптора Ирины Макаровой. На открытие монумента звезда кино не попала, так как умерла за месяц до этого.
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