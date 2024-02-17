Ксения Бородина показала бабушку, маму и дочерей на одном фото: 4 поколения

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала фотографию своей родни.
Звезда "Дома-2" разместила в Инстаграм* семейное фото. На снимке запечатлены она, её мама, бабушка и дочери Маруся и Теона.
"4 поколения в одном кадре. С днём рождения, моя сладкая, добрая, самая любимая Баба Галюша", — написала Ксения под фото.
Подписчики отметили особую моложавость бабушки Ксении.
"Бабушке немало лет, а красота и ухоженность на лицо. Дай Бог так выглядеть в её годы";
"Бабушка Галя у вас самая красивая. Пусть не болеет. Долго вас радует;
"Очень хорошо выглядит, и бабушкой не назовёшь", — писали фолловеры под постом Бородиной.
Ранее Ксения Бородина показала идеальный образ на праздники.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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