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Ксения Бородина показала бабушку, маму и дочерей на одном фото: 4 поколения

Ксения Бородина показала 4 поколения своей семьи на одном фото

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Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала фотографию своей родни.

Ксения Бородина показала 4 поколения своей семьи на одном фото
Фото: Инстаграм Бородиной

Звезда "Дома-2" разместила в Инстаграм* семейное фото. На снимке запечатлены она, её мама, бабушка и дочери Маруся и Теона.

"4 поколения в одном кадре. С днём рождения, моя сладкая, добрая, самая любимая Баба Галюша", — написала Ксения под фото.

Подписчики отметили особую моложавость бабушки Ксении.

"Бабушке немало лет, а красота и ухоженность на лицо. Дай Бог так выглядеть в её годы";

"Бабушка Галя у вас самая красивая. Пусть не болеет. Долго вас радует;

"Очень хорошо выглядит, и бабушкой не назовёшь", — писали фолловеры под постом Бородиной.

Ранее Ксения Бородина показала идеальный образ на праздники.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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