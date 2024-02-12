Ксения Бородина показала, в чём встречать день влюблённых

Телеведущая Ксения Бородина продемонстрировала, во что одеться в День святого Валентина.
Звезда "Дома-2" опубликовала в Инстаграм* фото в бардовом мини-платье.
"Если нужна подсказка, в чём встречать предстоящие праздники, то образ точно не оставит никого равнодушным", — написала Бородина под снимком.
Подписчики заподозрили Бородину в использовании фотошопа.
"Фотошоп зашкаливает, без него обычная женщина";
"Образ конечно крутой, то количество фильтров просто зашкаливает";
"Как в 90-х фоткались на фоне серванта в туфлях на ковре", — писали фолловеры под фото Бородиной.
Ранее певицу Нюшу раскритиковали за искусственный кукольный образ.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.