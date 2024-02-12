Певица Нюша опубликовала фото в кукольном образе

Певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, примерила на себя роль Барби.
Исполнительница хита "Выбирать чудо" опубликовала в своём Инстаграм* снимки в кукольном образе. Певица выбрала необычный наряд с бандиками и рюшами в шелках.
"Настроение любить и творить", — написала под фото певица.
Подписчики звезды не одобрили такое кардинальное перевоплощение. Они раскритиковали Нюшу за искусственность в образе.
"Что здесь может понравиться? Тонна грима и ничего своего";
"Отвратительно! Совершенно не Барби, дёшево как-то";
"Давно не вижу саму Нюшу. Какой-то другой человек. Дань моде", — писали фолловеры под постом Нюши.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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