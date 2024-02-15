Клава Кока исполнила свою версию песни из сериала "Слово пацана"

Клава Кока спела переделанную песню из сериала "Слово пацана"

Певица Клава Кока спела песню "Пыяла" группы "Аигел" из сериала "Слово пацана" на французский манер.

Фото: ВК-аккаунт Клавы Коки

Исполнителница хита "Покинула чат" опубликовала в Инстаграм* видео, на котором сидит за столиком в кафе и есть круассан.

"Я ем вкусный круассан, круассан, круссан", — спела артистка на менер саундтрека к сериалу "Слово пацана" с французским акцентом.

Ранее сообщалась, что актриса Анна Пересильд, известная по роли Айгуль из сериала "Слово пацана", исполнила песню Юрия Шатунова "Седая ночь".

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