Клава Кока исполнила свою версию песни из сериала "Слово пацана"

Певица Клава Кока спела песню "Пыяла" группы "Аигел" из сериала "Слово пацана" на французский манер.
Исполнителница хита "Покинула чат" опубликовала в Инстаграм* видео, на котором сидит за столиком в кафе и есть круассан.
"Я ем вкусный круассан, круассан, круссан", — спела артистка на менер саундтрека к сериалу "Слово пацана" с французским акцентом.
Ранее сообщалась, что актриса Анна Пересильд, известная по роли Айгуль из сериала "Слово пацана", исполнила песню Юрия Шатунова "Седая ночь".
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