Звезда "Слова пацана" Анна Пересильд исполнила песню "Седая ночь"

Звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд спела хит Юрия Шатунова

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

14-летняя актриса Анна Пересильд, известная по роли Айгуль в сериале "Слово пацана", вышла на сцену с песней Юрия Шатунова.

Фото: ВК-аккаунт Анны Пересильд by https://vk.com/anka_peresild?z=photo-211443728_457239099%2Fwall-211443728_1454

Хит Юрия Шатунова "Седая ночь", который стал одним из саундтреков сериала "Слово пацана", Анна Пересильд исполнила на презентации онлайн-кинотеатра Wink.

Подпевал звезде нашумевшего сериала детский хор.

Интернет-пользователи отметили, что девочка неплохо поёт для непрофессионального вокалиста.

Ранее звезда сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев ответил на нападки Никиты Кологривого. Актёр отметил, что его коллега по съёмкам "слил всех в унитаз".