Звезда "Слова пацана" Анна Пересильд исполнила песню "Седая ночь"

14-летняя актриса Анна Пересильд, известная по роли Айгуль в сериале "Слово пацана", вышла на сцену с песней Юрия Шатунова.
Хит Юрия Шатунова "Седая ночь", который стал одним из саундтреков сериала "Слово пацана", Анна Пересильд исполнила на презентации онлайн-кинотеатра Wink.
Подпевал звезде нашумевшего сериала детский хор.
Интернет-пользователи отметили, что девочка неплохо поёт для непрофессионального вокалиста.
Ранее звезда сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев ответил на нападки Никиты Кологривого. Актёр отметил, что его коллега по съёмкам "слил всех в унитаз".
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.