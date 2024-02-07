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Звезда сериала "Слово пацана" отреагировал на критику Кологривого: всех слил в унитаз

Звезда сериала "Слово пацана" ответил на нападки Никиты Кологривого

Шоу-бизнес

Актёр из сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев прокомментировал высказывания Никиты Кологривого в адрес своих коллег по сериалу.

Звезда сериала "Слово пацана" ответил на нападки Никиты Кологривого
Фото: ВК-аккаунт Рузиля Минекаева

Никита Кологривый критически отозвался о молодых актёрах, снимавшихся вместе с ним в сериале "Слово пацана". Он обвинил своих коллег в звёздной болезни.

Минекаев не обиделся на Кологривого, так как считает, что тот ничего ужасного не сказал.

"Я очень поздно узнал о его интервью, только после того, как пошли слухи о том, что Кологривый всех слил в унитаз. У меня не вызвало это каких-то негативных эмоций, окей, он так считает", — поделился своим мнением Рузиль.

Ранее Александр Гордон выгнал Никиту Кологривого со своего шоу со скандалом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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