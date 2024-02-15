Племянник Майкла Джексона сыграет своего звёздного дядю в фильме: похож как две капли воды

Племянник Майкла Джексона исполнит роль певца в фильме

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Племяннику Майкла Джексона доверили миссию сыграть своего дядю в биографическом фильме "Майкл".

Фото: Телеграм-канал Небожена

В Сети уже появились первые кадры будущего фильма. Племянник короля поп-культуры Джафар Джексон исполнит роль знаменитого дяди в картине, рассказывающей о жизни кумира миллионов.

Премьера фильма запланирована на 2025 год. Поклонники Майкла Джексона отмечают, что племянник поп-короля похож на покойного дядю как две капли воды.

Ранее дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон удивила гостей музыкальной премии "Грэмми", так как явилась без единой татуировки, которые раньше просто осыпали её тело.