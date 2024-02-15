Племянник Майкла Джексона сыграет своего звёздного дядю в фильме: похож как две капли воды

Племяннику Майкла Джексона доверили миссию сыграть своего дядю в биографическом фильме "Майкл".
В Сети уже появились первые кадры будущего фильма. Племянник короля поп-культуры Джафар Джексон исполнит роль знаменитого дяди в картине, рассказывающей о жизни кумира миллионов.
Премьера фильма запланирована на 2025 год. Поклонники Майкла Джексона отмечают, что племянник поп-короля похож на покойного дядю как две капли воды.
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