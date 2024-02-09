Актрису из сериала "Не родись красивой" Нелли Уварову увезли на скорой прямо из театра

Звезде сериала "Не родись красивой" понадобилась срочная мединская помощь

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Со звездой сериала "Не родись красивой" Нелли Уваровой случилась неприятность на сцене театра.

Фото: ВК-аккаунт Нелли Уваровой

Актрису, которую российский зритель знает по роли Кати Пушкарёвой из сериала "Не родись красивой", Нелли Уварову увезли на скорой помощи из театра РАМТ

Как сообщает Telegram-канал Mash, актриса оступилась на сцене. Падение привело к серьёзному повреждению ноги.

Актрисе понадобилась срочная мединцинская помощь. С подозрением на перелом или разрыв связок Уварову отправили в больницу.

Ранее сообщалось, что Нелли Уварова больше не играет главные роли в кино.