Актрису из сериала "Не родись красивой" Нелли Уварову увезли на скорой прямо из театра

Со звездой сериала "Не родись красивой" Нелли Уваровой случилась неприятность на сцене театра.
Актрису, которую российский зритель знает по роли Кати Пушкарёвой из сериала "Не родись красивой", Нелли Уварову увезли на скорой помощи из театра РАМТ
Как сообщает Telegram-канал Mash, актриса оступилась на сцене. Падение привело к серьёзному повреждению ноги.
Актрисе понадобилась срочная мединцинская помощь. С подозрением на перелом или разрыв связок Уварову отправили в больницу.
Ранее сообщалось, что Нелли Уварова больше не играет главные роли в кино.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.